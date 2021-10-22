الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع موقف مجمعات الخدمات الحكومية بـ«تطوير الريف»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع فريق العمل ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذي لمجمعات الخدمات الحكومية والتي تعد أحد أهم مشروعات التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية وتمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الإجرائية التي ستقدم لمواطني الريف المصري. 

وقال شعراوي إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط  بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز، مضيفًا أنه من المخطط إنشاء 333 مجمع للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً  لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه في وقت سابق بحصر المباني الحكومية في قرى "حياة كريمة" وتجميعها في مكان واحد ومن ثم إعادة الاستفادة من عدد كبير من المباني غير المستغلة أو التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأكد شعراوي أن المجمعات الحكومية التي يجري إنشائها في إطار مبادرة "حياة كريمة " تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي تتشكل منذ عام 2014 بعد تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة.

وأوضح "شعراوي" إلى أنه وجه تكليفاته لفريق البرنامج والمحافظات بالمتابعة اليومية والدقيقة لسير العمل في مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ، وأشار  وزير التنمية المحلية إلى إنه تم البدء بالفعل في مرحلة الإنشاءات لعدد 301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة، حيث تشهد معظمها معدلات تنفيذ مرتفعة سابقة للجداول الزمنية الموضوعة.

ولفت شعراوي النظر إلى أن عددا كبيرا من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجار الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات.

وكشف شعراوي أن كل مجمع خدمات يحتوي على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي  مصغر، مؤكدا أن معظم هذه الخدمات لم تكن متوفرة بقري الريف المصري سابقاً وكان الحصول عليها يتطلب الانتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة ، وهو ما كان يلقي بتكاليف كبيرة على عاتق المواطنين ويشكل ضغطاً على المرافق والخدمات بالمدن.

وقال شعراوي إنه من المتوقع أن تنهي هذه المجمعات معاناة أهالينا في الريف في الحصول على الخدمات وتفتح الباب للحصول عليها بسهولة ويسر ، فضلا عن الدور الذي ستلعبه هذه المجمعات في ميكنة الخدمات ورقمنتها والاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه بناءً  على توجيهات  رئيس مجلس الوزراء  فقد تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، حيث تقوم هذه اللجنة بدور محوري في التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية .

وكشف شعراوي أن هذه اللجنة قاربت من نهو أعمالها  حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع بالإضافة إلي تحديد حزمة الخدمات التي ستقدم على مستوى القرية ، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وتيسير تعامل طالبي الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الإلكتروني مع المكاتب الخلفية.

وفيما يتعلق بالقيمة التي ستضيفها  مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصري ، كشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بإجراء حصر للمباني القائمة للجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية ، وظهر أنه سيتم توفير آلاف  المباني التي تقترب مساحتها الإجمالية  من 8 مليون متر مربع ، ليعاد استخدامها في توفير خدمات أخرى يحتاجها مواطني الريف المصري وتنفيذ رؤية الدولة والقيادة السياسية في إنشاء مشروعات سكنية تساعد الدولة في وقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها.

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

مستعينة بـ«فيسبوك».. ربة منزل تتخلص من زوجها بـ«حيلة شيطانية» في الإسكندرية

برفقة وزير الآثار وسفراء أجانب.. «الباز» يشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

«غطاس فى مهمة رسمية» يعثر على جثة فتاة متحللة ببئر فى الجيزة

وزير السياحة: وجهنا الدعوة لـ 50 سفيرا أجنبيا ليشهدوا عظمة الآثار المصرية

عرض أفضل 10 تجارب للري الحديث فى «أسبوع القاهرة للمياه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا