فرنسا.. توقيف يمينى متطرف بتهمة التخطيط لانقلاب فى البلاد

أودعت السلطات الفرنسية ريمي داييه الشخصية اليمينية المتطرفة المعروفة بالترويج لنظريات المؤامرة الحبس الاحتياطي، للاشتباه بضلوعه في التخطيط لانقلاب وأعمال عنف في البلاد.

وذكر مصدر مطلع أن داييه وضع قيد السجن الاحتياطي بتهمة "التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف" بما فيها الهجوم على محفل ماسوني في شرق فرنسا.

وكان داييه قد أوقف في يونيو على خلفية خطف فتاة، وذلك لدى عودته إلى فرنسا قادما من سنغافورة.

والفتاة التي عرّف عنها باسم ميا، خطفت في منتصف أبريل من منزل جدتها الوصية القانونية عليها على يد أشخاص يعملون لصالح والدتها.

وعثر عليها بعد بضعة أيام في سويسرا لدى والدتها التي كانت قد خسرت حق حضانتها.

ويشتبه المحققون بأن متطرفين بقيادة داييه خططوا لعملية الخطف اعتراضا منهم على تجريد الآباء من حق حضانة أولادهم.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 6086 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و202 ألف و840 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و300 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و500 ألف و513 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.