ما هى الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب؟ (تقرير)

استكمالًا لمسيرة النجاح الممتدة منذ أكثر من 3 سنوات، استطاعت فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلق منصة جادة للحوار الوطنى جمعت شبابا من 25 حزبًا، وعددًا كبيرًا من الشباب السياسى فى مختلف التخصصات، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، ولجانًا نوعية فنية تدرس كل ما يهم المواطن وتقترح حلولاً حقيقية، إيمانًا منها بأن أى حوار سياسى يجب أن يؤسس على منظومة علمية تحترم التخصص العلمى والتقنى تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»، أطلقت التنسيقية الاستراتيجية العامة الجديدة أمس حاظًا علي جودة العمل داخل أبرز الكيانات بالمشهد السياسي.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب عن الاستراتيجية العامة لعملها خلال الفترة المقبلة والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

وأكدت التنسيقية أن ما حققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين، بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن "سياسة بمفهوم جديد" يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات، والخلفيات، ومتطابق الهدف، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، جعل التنسيقية تواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها.

لجنة مختصة بالحوار السياسي

جاءت الاستراتيجية الجديدة في عدة نقاط شملت استحداث التنسيقية لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي، تتركز مهامها في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

تدشين "نادي المدربين"

كما قررت التنسيقية حسب الاستراتيجية الجديدة، تدشين «نادي المدربين» من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، بحيث يشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية

توسيع اختصاصات لجنة التنظيم

كما قامت التنسيقية بتوسيع اختصاصات لجنة التنظيم ضمن الاستراتيجية الجديدة بحيث تتولي تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات، و تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها، فضلًا عن حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .

ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ

كما ضمت التنسيقية هيئات مكتبي النواب والشيوخ وستتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول والمقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

استحداث لجنة لمسؤولي التواصل

واستحدثت التنسيقية ضمن الاستراتيجية الجديدة، لجنة لمسؤولي التواصل، تختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية، ويتولى أعضاء اللجنة أيضًا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

تدشين لجنة تختص بتوقيع البروتوكولات ومتابعتها

كما قررت التنسيقية تشكيل لجنة تختص بتوقيع البروتوكولات بتنسيقية شباب تختص اللجنة بعرض ما يخص من بروتوكولات، بدءا من اقتراحها وحتى اعتمادها بصورة نهائية.

وتشمل اختصاصات اللجنة، التواصل الخارجي مع الطرف الثاني بشأن بروتوكول التعاون وحتى ترتيبات يوم التوقيع، وتتلقى اللجنة مقترحات بروتوكولات التعاون ومتابعة خطوات العمل عليها، والتواصل مع المختصين أو المهتمين بمجال بروتوكول التعاون من داخل التنسيقية لوضع وتحديد مجالات تعاون البرتوكول في المسودة الأولية.

كما حددت الاستراتيجية الجديدة، اختصاصات لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحيث تختص لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمتابعة تنفيذ البروتوكولات مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها، كما تشمل مهام اللجنة، تحديد اجتماعات دورية مع الجهات التي توقع معها بروتوكولات تعاون.

وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء التنسيقية منه، فضلا عن التواصل الدائم مع المسؤولين وأعضاء التنسيقية الموقعين على البروتوكول.

تحديد اختصاصات المركز الإعلامي

وحددت التنسيقية اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المهام ضمن الاستراتيجية الجديدة في إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

وكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

توسيع مشاركة الآراء عبر موقعها الصحفي

وقررت التنسيقية ضمن الاستراتيجية الجديدة، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية.

وتتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

تطوير اللجان النوعية إلي منتديات موسعة

وأشارت التنسيقية إلي تطوير اللجان النوعية اتساقًا مع الاستراتيجية الجديدة التي تحذوها تعزيزا لقدرة الكيان على استيعاب الزيادة العددية مع كل توسعة، وتحويلها إلى منتديات تتيح للأعضاء مزيدا من حرية التنقل بين الموضوعات دون قيود الملف الواحد أو التخصص.

وتقوم فلسفة المنتدى على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبون في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وسيكون لكل منتدى فريق عمل ثابت لتسيير أعماله ومهامه ولتنسيق المجموعات التي سوف تنضم للعمل في الموضوعات التي يطلقها المنتدى وضبط إيقاع الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لكل فعالية.

سياسة جديدة لإخراج دفعات من متطوعي التنسيقية

أما بشأن "المنضمون الجدد" للتنسيقية، وضعت معايير جديدة للمنضمين، بحيث تمر عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية، بحيث يخضع الأعضاء في هذه المرحلة لعدد من التقييمات والتدريبات التي تتيح لهم سرعة الانخراط في دولاب عمل التنسيقية.

وينقسم المنضمون الجدد إلى المنضمين من الحزبيين أو الشباب السياسي، ويتم قبول ترشيحهم من الأحزاب أو من المتقدمين وفقا لمعايير محددة مسبقًا.

كما يشمل مفهوم «المنضمون الجدد» من متطوعي التنسيقية، بنظام الدفعات ويتم إعداد وتأهيل عدد من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأحزاب سياسية تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما، ويتم تحديد شروط القبول بالدفعة وإعداد المنضمين لها من قبل اللجنة المشكلة لإدارة الملف، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

تصدر «تريندات» مواقع التواصل

وفور إطلاق التنسيقية للاستراتيجية العامة الجديدة، تصدرت، الخميس، وسوم تريندات مواقع التواصل بعد إعلانها ليلة أمس، إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل أو عبر موقعها الصحفي، فضلاً عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.