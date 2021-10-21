كل ما تريد معرفته عن متلازمة تململ الساقين.. الأعراض والعلاج

تسبب متلازمة تململ الساقين (RLS) وجع وتنمل في الساقين، ويُعتقد أن هذه الحالة تؤثر على 7 - 10٪ من السكان، ولكونها اضطراب حسي عصبي تتداخل عادة مع النوم، فإنها تُصنف على أنها اضطراب في النوم، وفقا لموقع CASPER.

أعراض متلازمة تململ الساق:

احتراق

تنميل

الشعور بطعنة الدبابيس في الساقين

الخفقان

أحاسيس كهربائية

وجع

المضاعفات

أكثر من 80٪ ممن يعانون من متلازمة تململ الساق (RLS) ينتفضون ويركلون أطرافهم بشكل دوري طوال الليل، كل 15 - 40 ثانية تقريبًا، ويشار إلى أن هذه الحالة المرتبطة بـRLS على أنها حركة الأطراف الدورية.

غالبًا ما يؤدي كل هذا النقص في النوم إلى الأرق أثناء النهار، بل ويؤدي إلى الاكتئاب عند تركه دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 20٪ تقريبًا.

كيف يتم تشخيص متلازمة تململ الساقين؟

لا يوجد اختبار معين لـمتاازمة RLS، لكن يتم تشخيصه عادةً من خلال الأعراض، وقد تكون هناك حاجة إلى اختبارات أخرى لاستبعاد الحالات ذات الصلة التي تساهم في حدوثه.

كيف تتخلص من متلازمة تململ الساق؟

هناك العديد من الأسباب المختلفة لمتلازمة تململ الساقين ومثل أي حالة، فإنه يساعد في علاج السبب الجذري لتحقيق أكثر من مجرد تخفيف الأعراض

الأدوية الموصوفة لهذه المتلازمة عادةً ما تكون الأدوية المضادة للتشنج عن طريق تأثيرها في كيمياء الدماغ والاستجابة للإشارات العصبية، لكن يمكن أن تكون الآثار الجانبية لهذه الأدوية خطيرة للغاية، لذلك ينصح باللجوء إلي العلاجات الطبيعيبة أولا.

العلاجات الطبيعية لوقف متلازمة تململ الساق

حتى العديد من الأطباء التقليديين سيوصون بتغييرات في نمط الحياة والأساليب الطبيعية قبل اللجوء إلى الأدوية الموصوفة التي عادة لا تكون فعالة بالنسبة لمتلازمة تململ الساق، ويستغرق الأمر مجموعة من الأشياء، لكن الوصول إلى السبب الجذري هو أفضل طريقة لعلاج متلازمة تململ الساق.

تشمل الفيتامينات التي تساعد في تخفيف أعراض متلازمة تململ الساق ما يلي:

المغنيسيوم

قد يكون المغنيسيوم أحد أكثر المكملات الطبيعية شيوعًا لمتلازمة تململ الساق ، وليس من الصعب معرفة السبب

وجد الباحثون أن مستويات المغنيسيوم المناسبة تساعد الألياف العضلية الملساء على الاسترخاء وهي ضرورية لنظام عصبي صحي، و يمكن أن يؤدي الكثير من الحديد إلى استنفاد المغنيسيوم، لذلك من المهم عدم زيادة التحميل على هذا المكمل.

السيلينيوم

يدعم السيلينيوم وظيفة الدوبامين في الجسم، والتي يعتقد أنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمتلازمة تململ الساقين.

الحديد

الحديد ضروري أيضًا لوظيفة الدوبامين في الجسم، والأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين لديهم مستويات منخفضة جدًا من الحديد في الدماغ.

ابدأ بتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد ولاحظ ما إذا كنت تشعر بتحسن، إذا كانت مستويات الحديد لديك لا تزال منخفضة، فاستشر طبيبًا طبيعيًا للحصول على العلاج المناسب.