بسبب «ركنة سيارة».. قرارات جديدة فى مقتل شخص بمشاجرة كرداسة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في مقتل شخص بطعنة نافذة بسلاح أبيض وإصابة كل من شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية في كرداسة بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين الأربعة، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة في منطقة كرداسة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "عامل وأبنائه الثلاثة" طرف ثان، بسبب خلافات على ركنة سيارة، تعدي خلالها أفراد الطرف الثاني على أفراد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا، مما تسبب في مقتل أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه ونجل شقيقه، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الأربعة والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد- ط" في العقد الرابع من عمره، وكذا العثور علي شقيق المتوفي ونجل شقيقه مصابين بجروح قطعية، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "أحد الأشخاص وأبنائه الثلاثة" طرف ثان لخلافات علي ركنة سيارة، وخلال ذلك تعدى أفراد الطرف الثاني على أفراد الطرف الأول بالأسلحة البيضاء والعصا، فنتج عن ذلك مقتل أحدهما وإصابة شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.