«سياحة النواب»: الإعلان عن ضوابط السماح للمصريين بأداء العمرة قريبًا

قال أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إنفراجة في أزمة عدم السماح للمصريين من أداء العمرة، حيث وافقت السعودية بشكل مبدأي بعودة المصريين المقيمين للسعودية وكذلك بقية المقيمين القادمين من الدول التى سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

أضاف الطيبي، لـ" الدستور"، أن عودة رحلات العمرة باتت قريبة مع قرار وزارة الصحة السعودية بتخفيف الالتزام الإجراءات الاحترازية والسماح بعودة الصلاة في الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة المصرية ستتفق مع وزارة الحج على ضوابط وتفاصيل وإجراءات وشروط عودة العمرة للمصريين، وما إذا كان هناك سيتم الاكتفاء بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا أم أنه سيكون هناك اجراء اختبار pcr من عدمه وتحديد ما إذا سيكون هناك كوتة مخصصة لكل دولة من عدمه في غضون الأيام القليلة القادمة.

أشار وكيل لجنة السياحة إلى أن شركة مصر للطيران على أتم الاستعداد لاستقبال موسم بداية العمرة بعد توقف طويل، كما أن شركات السياحة المصرية قادرة على تلبية الطلب على العمرة والمتوقع أن يكون ضخمًا بعد فترة التوقف .

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها وهي دولة: