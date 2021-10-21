آخر ظهور لـ سلمى حايك مع ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا

أطلت الممثلة المشهورة، سلمى حايك، بظهور نادر، على السجادة الحمراء منذ عدة أيام أثناء العرض الأول لفيلمها Marvel Eternals وأحضرت معها ابنتها فالنتينا بينولت البالغة من العمر 14 عامًا.

وقامت الأم وابنتها بتنسيق مظهريهما، حيث ارتدت فالنتينا فستانًا قصيرًا بأكمام طويلة منقّطة من سان لوران مع جوارب سوداء بالإضافة إلي حقيبة كلاتش كبيرة الحجم، بينما كانت الأم تقف بجانبها في ثوب من علامة جوتشي متدلي بفتحة علوية طويلة وكشفت عن البطانة الذهبية للفستان مع حذاء معدني اللون ذات نعل سميك، وفقا لموقع STYLE .



وسبق وقامت سلمى حايك بنشر صورة للاحتفال بعيد ميلاد فالنتينا في سبتمبر الماضي، وعلقت حايك على صورة تجمعها بابنتها مقدمة لها التهنئة بعيد ميلادها.

سلمي حايك سبق وأصيبت بفيروس كورونا المستجد

وفي وقت سابق، شاركت سلمى حايك تجربتها مع فيروس كورونا المستجد، قائلة إنها تم تشخيصها في وقت مبكر أثناء الوباء وكادت أن تموت ولكن قررت إبقاء الأمر سرا، وحكت كيف أن أعراض العدوى كانت شديدة لدرجة أنها اضطرت إلى تزويدها بالأكسجين والعزل الذاتي في منزلها لمدة سبعة أسابيع، وأضافت أنها رفضت الذهاب إلى المستشفى مخالفةً نصيحة طبيبها.

بعد تعافيها من كورونا.. سلمي حايك مازالت تشعر بالتعب

ورغم تعافيها صرحت حايك في إحدى المقابلات التليفزيونية، أنها لا تزال تشعر بالتعب أثناء التصوير، وذلك بعد شفائها من فيروس كورونا، وهو ما عبرت عنه مؤخرًا.

وعندما عادت لممارسة عملها بعد المرض بدأت بداية في العمل على تطبيق Zooms، مؤكدة أنها لو كانت باشرت عملها وباقي أنشطتها العادية في ذلك الوقت كانت ستشعر بالتعب الشديد.

وعلى الرغم من أنها لم تشارك تشخيصها الإيجابي، إلا أن حايك شاركت مونتاجًا لمقاطع الفيديو التي تصورها أثناء القيام باختبار فيروس كورونا المستجد.