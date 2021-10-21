محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمحاور

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، بجولة ميدانية؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات الجارية بأحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق؛ للوقوف على نسب التنفيذ وكفاءة الأعمال.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مراد والنيل والأقصر وبشتيل وميدان المساحة وهى محاور مرورية تشهد أعمال تطوير شامل لتحسين الحالة العامة بها.

وكلف المحافظ خلال جولته بشارع مراد الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء منها طبقًا للجداول الزمني المحدد لما للشارع من أهمية حيوية ومرورية في ربط الحركة بين أحياء مدينة الجيزة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية.

كما وجه المحافظ بمراعاة مناسيب أرتفاع أرصفه المشاة والبلدورات للتسهيل علي المواطنين وكبار السن أثناء عبور الطريق.

وحرص المحافظ خلال متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة الوقوف علي مخطط التطوير الجاري تنفيذه حيث أستمع إلي بعض المقترحات من المواطنين، مؤكدًا ضرورة دراستها ووضعها في الاعتبار أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تنسيق عام للميدان لإستيعاب وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، إضافة إلى تدعيم المسطحات الخضراء بلاند سكيب وزراعات جمالية، بجانب توفير ساحات انتظار لخدمة المواطنين.

كلّف المحافظ بضرورة الاستعانة بمكتب استشاري في مجال الطرق والتخطيط المروري لدراسة امكانية توسعة الدورانات الموجودة بالأماكن الجاري تطويرها ووضع الرؤية الهندسية الدقيقة لها لتحقيق السيولة المرورية.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع النيل وجه حي العجوزة بضرورة تطوير الأسوار الموجودة أسفل محور 26 يوليو لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق.