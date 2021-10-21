«يضم تمثالا لمحمد صلاح».. معلومات عن متحف «مدام توسو» وأبرز محتوياته

كشف متحف "توسو" الشهير في لندن، عن تمثال الشمع المخصص للدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى قائمة تماثيل من ذات النوع يقتنيها المتحف لمشاهير في مختلف المجالات حول العالم.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن متحف مدام توسو

يقع متحف مدام توسو، متحف الشمع، على طريق ماريليبون في لندن عاصمة بريطانيا.

متحف مدام توسو Madame Tussauds يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى.

سمي هذا المتحف نسبةً إلى مدام توسو مؤسسته، المتحف يحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات الفن والسياسة.

أهم المشاهير وينستون تشرشل وهتلر وشكسبير يوجد به غُرفة الرعب التي تصّور أشكال الإجرام أثناء الثورة الفرنسية، وأيضًا كتشارلي شابلن، ووالت ديزني، ونيكي مينج، والمهاتما غاندي.

يضم المتحف براد بيت وجورج كلوني و نيلسون مانديلا وباراك أوباما، وهناك أيضًا مشاهير الرياضة ديفيد بيكهام، وأيضًا رونالدينهو، ودونالد ترامب وتيريزا مايو وفنسنت فان جوخ وألبرت آينشتاين وتشارلز.

تم تشييد متاحف تحمل نفس الاسم ولكن يعتبر هذا أقدمهم.

افتتح عام 1835.

يوجد أيضًا داخل متحف الشمع سينما 4D حديثة تعرض أحدث الأفلام العالمية باستخدام التقنيات المتطورة.

يضم متحف مدام توسو في لندن أربعة أقسام مُختلفة تضم العديد من الشخصيات البارزة قديمًا وحديثًا، وهي قسم الأفلام، وقسم الموسيقى، وقسم الرياضة، وقسم التاريخ والقادة.

ويعد "مو صلاح" أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالًا خاصًا به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال.

ونشر الحساب الرسمي لمتحف “مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورًا للنجم المصري محمد صلاح، بجوار تمثاله المصنوع من الشمع.