التحقيق مع صاحب شركة استولى على نصف مليون لاستثمارها في «البيتكوين»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك شركة بالقاهرة استولى على نصف مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية (بيتكوين) والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، حيث يعمل المذكور في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإفتراضية خاصةً (بيتكوين) بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 500 ألف جنيه مصرى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.