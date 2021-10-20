نائبة التنسيقية تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بزاوية صقر بالبحيرة (صور)

رافقت رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشرف على مبادرة «حياة كريمة» بالبحيرة، اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة بزيارة قرية زاوية صقر إحدى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة والتى تفقدا خلالها لأعمال الجارية .

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، إضافة إلى توفير المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

حضر كل من شعبان بصيص ومنير هيبة، رئيس القرية والسادة مسئولي المكتب التنفيذي لمباراة «حياه كريمة» بالبحيرة.

خلال الزيارة، تم التأكيد على ضرورة إنجاز المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.