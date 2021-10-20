تقدير عظيم.. نائب يشيد بإدراج «سلام الشهيد» ضمن مراسم تخرج كلية الشرطة

أشاد محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بضرورة إدراج "سلام الشهيد"، ضمن مراسم التخرج وكما هو معمول به في الكلية الحربية، مؤكدًا أنها لمسة وفاء خاصة جدًا تكشف مدى اعتزار القيادة السياسية بحق الشهيد وطلب إدراج "سلام الشهيد" ضمن مراسم التخرج الرسمية لضباط كلية الشرطة.

أضاف عثمان، لـ"الدستور"، أن ما قاله الرئيس السيسي خلال هذه مراسم لا بدّ أن نحافظ عليها: "أرجو من قائد ينادى بسلام الشهيد ويعظم سلام الشهيد ويكون أحد مراسم يتم اتباعها أثناء حفل التخرج من كلية الشرطة"، مضيفا أن تقدير الدولة على أعلى مستوى فيها للشهيد، وتضحياته يكشف جسامة المعركة التي خاضتها مصر ضد الإرهاب وكم التضحيات والبطولات، التي قام بها رجالات الشرطة والجيش للدفاع عن الوطن.

أضاف عضو الشيوخ أن السنوات السبع الماضية شهدت تضحيات وبطولات متفردة، من رجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب واستئصال بؤره وتجفيف موارده، بعدما عانت منه مصر الكثير، ودفعت الثمن الفادح حتى تتخلص منه وتعود دولة طبيعية.

واختتم نائب الاسكندرية بأن الإرهاب هو سرطان الحياة المعاصرة، ومصر استطاعت تنفيذ تجربة رائدة جدًا في استهدافه والقضاء عليه.