الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تتيح جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء: إتاحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عاما وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: أن حجز الموعد للجرعة التنشيطية يكون من خلال تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

ونصحت الصحة الفئات "ذات الخطورة" بالمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.

وأعلنت السعودية أنها تعتزم تقديم جرعة ثالثة تنشيطية ومعززة لمن هم فوق 60 عاماً ممن تجاوزوا فترة 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، في إطار جهودها لإبطاء انتشار سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى من فيروس "كورونا".

وزارة الصحة السعودية الجرعة التنشيطية كورونا صحتي توكلنا

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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