الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 27 درجة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الخميس معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفًا ليلًا على كافة الأنحاء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 26 20
طنطا 27 19
شبين الكوم 27 19
دمنهور 26 19
بلطيم 26 20
مطروح 25 18
السلوم 25 16
سيوة 28 17
بورسعيد 27 21
دمياط 27 20
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 27 19
السويس 27 19
العريش 26 21
رفح 26 21
رأس سدر 28 20
نخل 26 16
نويبع 29 22
طابا 26 21
كاترين 25 12
الطور 28 23
شرم الشيخ 30 24
الغردقة 30 24
مرسى علم 31 22
الفيوم 27 19
بنى سويف 27 19
المنيا 27 19
أسيوط 28 19
سوهاج 29 19
قنا 30 19
الأقصر 33 21
أسوان 35 21
إدفو 35 21
أبوسمبل 34 22
الوادى الجديد 33 20
شلاتين 33 20
أبورماد 32 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 30 21.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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