غدا.. كلية طب الأسنان بجامعة مصر تنظم المؤتمر العربي الدولي الخامس

برعاية خالد الطوخي

تنظم كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر العربي الخامس في نسخته الدولية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العلمية لطب الأسنان بجمهورية مصر العربية EADS، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحتفالا باليوبيل الفضي للجامعة ومرور 25 عام على إنشائها، وبحضور الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقالت إنه من المقرر أن يرأس الدكتور خالد أبو الفضل، رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، المؤتمر، حيث ان المؤتمر العربي لأطباء الاسنان والنسخة الجديدة (ADC 21)، ستنعقد على مدار يومين داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، بحضور الوفود العربية من دول السودان، ولبنان والسعودية، والعراق، وليبيا، والأردن.

وأعلنت الدكتورة هالة المنوفي، أن المؤتمر يشتمل على عدد مختلف من المحاضرات والتي تصل إلى ما يزيد عن 70 محاضرة مقدمة من 100 دكتور من على مستوى الجمهورية، كما يشارك فيه نخبة من الأساتذة الجامعيين من الدول العربية والأجانب من مصر ولبنان وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق أوضحت عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، عن أن المؤتمر يحتوي على ما يزيد عن 11 ورشة عمل علمية متخصصة في أحدث وسائل طب الأسنان حول العالم، كما سيتم عرض حي لعدد 8 حالات طبية دقيقة (لايف شو) بالشكل الجديد المختلف، كما يضم الحدث عدة فعاليات من أهمها توعية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية الاكتفاء من البلازما ومشاركة فعالة من أكاديمية ناصر العسكرية ليصبح الحدث بمثابة لقاء علمي وثقافي واجتماعي متكامل.

كما يضم المؤتمر أيضا مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية تحت إشراف الأكاديمية الطبية العسكرية، والتي تأتي تلك المسابقة في ثوبها الجديد بوجود لجان تحكيم من نخبة الأستاذة الأطباء المحكمين، وتتضمن المسابقة جزئين الأول الجماعي، والذي تشارك فيه قرابة 18 كلية طب أسنان من مختلف جامعات الجمهورية، والتي تختتم بمواجهات مباشرة بين المتسابقين لإضفاء روح التنافس بين الطلاب، بينما الجزء الثاني الفردي لدعم الإبداع في معرفة تفاصيل جميع المواد الطبية بمجال طب الأسنان مع إعلان الأوائل في نهاية الحدث.

وأكدت الدكتورة هالة المنوفي، أن المؤتمر العربي لطب الأسنان يتميز بحضور ما يزيد عن 3000 طبيب وطالب بكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ومشاركة عدد كبير من الدول العربية، في هذا الحدث الضخم إيمانًا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها الريادي في مجال التعليم، وتأكيدا على دور مصر في تدعيم الوحدة العربية.