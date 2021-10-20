تفاصيل رفض الملكة اليزابيث الثانية لجائزة زوجة ابنها كاميلا لتكريم كبار السن

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية رفضت جائزة تقدمها وترعاها زوجة ابنها دوقة كورنوال كاميلا باركر والمخصصة لكبار السن الذين حققوا إنجازات مهمة طوال حياتهم.

وتابعت أن كاميلا التي تبلغ من العمر 74 عامًا ، كانت وجه حفل توزيع الجوائز، والتي تم نشرها على تويتر من خلال الصفحة الرسمية لكلارنس هاوس.

وقالت الدار عبر حسابها على تويتر: “قدمت دوقة كورنوال الجوائز خلال حفل اليوم، الذي يحتفل بأفضل ما في الجيل الأكبر سناً”.

وتابعت: “على مدار الـ 29 عامًا الماضية، أقامت oldiemagazine حفل توزيع جوائز Oldie of the Year "عجوز العام” للاحتفال بإنجازات أولئك الذين قدموا مساهمة خاصة في الحياة العامة".

وأكدت الصحيفة أنه تم ترشيح الملكة نفسها للجائزة لكنها رفضتها، وصدر بيان نيابة عن الملكة لرئيس مجلس إدارة جوائز Oldie والمذيع جيلز براندريث، وقالت فيه إن الجائزة رُفضت على أساس أن الملكة اكبر في السن من السن الذي تشتطره المسابقة".

وقال البيان "على هذا النحو، لا تعتقد الملكة أنها تستوفي المعايير ذات الصلة لتكون قادرة على القبول ، وتأمل في أن تجد متلقيًا أكثر جدارة".

وحضرت دوقة كورنوال حفل توزيع الجوائز يوم الثلاثاء في فندق سافوي بلندن ، جنبًا إلى جنب مع براندريث في أول احتفال لجوائز Oldie منذ عام 2019.

وكانت الدوقة حاضرة في مأدبة الغداء السنوية تكريماً لأعضاء المجتمع الأكبر سناً الذين ساهموا بشكل ملحوظ في الحياة العامة.

وتأتي هذه النزهة في أعقاب التقارير التي تزعم أن دوقة كورنوال قامت "بحركة عصابات المافيا" تجاه الأميرة الراحلة ديانا، حيث وصفت الكاتبة والمذيعة بيديشا ماناتا تصرفات كاميلا المزعومة بأنها "غير معقولة" بعد أن علمت بخطوبة الأميرة ديانا مع تشارلز في ثمانينات القرن الماضي، وحاولت وقتها التواصل مع الاميرة الراحلة لاثارة غضبها.