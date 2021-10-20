غدا.. بدء أولى عروض مسرحية «حلم جميل» على خشبة المسرح الكوميدي

يستعد النجم سامح حسين، وسارة درزاوي، لبدء عروض مسرحية “حلم جميل” غدا الخميس، على خشبة المسرح الكوميدي.

ويجرى اليوم أبطال العمل البروفة الجينرال والأخيرة قبل بدء عروض المسرحية بشكل رسمي.

وأعلنت إدارة المسرح الكوميدى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة “حلم جميل”، والذى يقوم ببطولتها الفنان سامح حسين والمأخوذة عن رائعة شارلي شابلن.

ومن المقرر أن تكون أولى ليالى عرض المسرحية يوم الخميس، وذلك على خشبة المسرح الكوميدى، وطرحت إدارة المسرح الكوميدي بوستر مجمع لابطال المسرحية.

أبطال مسرحية حلم جميل

مسرحية “حلم جميل” من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.