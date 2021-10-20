حبس سائق تسبب في مصرع شاب بحادث تصادم على طريق أكتوبر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس سائق السيارة المتسببة في حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

حادث تصادم على طريق أكتوبر

كان قد لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي، بوقوع حادث مروري بين سيارة جامبو وربع نقل.

ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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