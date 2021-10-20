الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق تسبب في مصرع شاب بحادث تصادم على طريق أكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس سائق السيارة المتسببة في حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

حادث تصادم على طريق أكتوبر

كان قد لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي، بوقوع حادث مروري بين سيارة جامبو وربع نقل.

 

ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قد يهمك أيضا:

«البترول» تستعد لطرح أهم 7 مناطق للتنقيب عن الذهب فى مصر

«القابضة للمياه» تحصل على المركز الأول في الابتكار والإبداع عن «تطبيق 125»

«الاتصالات» تنظم برامج متخصصة في التجارة الإلكترونية

سائق طريق أكتوبر شاب مصرع القتل والإصابة الخطأ البدرشين حادث تصادم على طريق أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

نقل بشرى ومحمد مكاوى لمستشفى الجونة بعد تعرضهما لحادث

النيابة العامة: إخلاء سبيل زوج عروسة الدقهلية المصابة بـ20 طعنة

رسائل الرئيس خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة (إنفوجراف)

«البترول» تستعد لطرح أهم 7 مناطق للتنقيب عن الذهب فى مصر

«تاج الدين»: لم نصل ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» حتى الآن

محمد الباز: أحداث يناير كبدت الدولة خسائر كبيرة وضمت النبلاء والأوباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات في الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل