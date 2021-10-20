الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القابضة للمياه» تحصل على المركز الأول في الابتكار والإبداع عن «تطبيق 125»

القابضة للمياه تحصل
القابضة للمياه تحصل على المركز الأول في الابتكار والإبداع

حصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، على جائزة المركز الأول في الابتكار والإبداع عن تطبيق 125، والمركز الثانى لفريق عمل دعم النزاهة بالشركة القابضة لحصوله على  المركز الثاني في جائزة أفضل فريق عمل لدعم النزاهة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جوائز التميز الحكومي.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على دعمهما الدائم والتوجيهات المستمرة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وهنأ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، العاملين بإدارة التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن، وقطاع الموارد البشرية وفريق دعم النزاهة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، على مجهودهم فى تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأضاف إن الابتكار والتميز والإبداع مفاهيم حرصت الدولة المصرية علي نشرها بين موظفيها في كافة قطاعتها عبر جائزة مصر للتميز الحكومي.
وقال أن الشركة القابضة تسعى إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات السادة المواطنين، ويعد تطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ أحد الخطوات الجدية التى تتخذها الشركة نحو التحول الرقمى.
وأشار إلى أن فريق دعم النزاهة بالشركة القابضة، يهدف إلى حوكمة الإجراءات وتوحيدها ووضع آليات فعالة لمتابعة ورقابة الإجراءات بصورة صحيحة وموحدة، عن طريق آليات لتحليل المخاطر ووضع إجراءات داعمة للنزاهة وفق معايير ومؤشرات أداء يتم قياسها ومتابعتها.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سلم جائزة المركز الأول فى الابتكار والإبداع عن تطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ لأحمد رزق السيد ممثلا عن الشركة القابضة، وجائز المركز الثانى لأفضل فريق عمل "دعم النزاهة" لغادة عبد الوهاب خالد رئيس الفريق.
كما وجه الشكر لكل المشاركين من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، عن جهودهم ودورهم الفعال وحصولهم على مراكز متقدمة فى التصنيف الذى ضم العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تم تصنيف الموقع الالكترونى للشركة القابضة كأحد المواقع الحكومية المتميزة فى تقديم الخدمات للجمهور ضمن المراكز العشرة الأولى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس فعاليات احتفالية إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشركة القابضة لمياه الشرب ممدوح رسلان جوائز التميز الحكومى عاصم الجزار وزير الإسكان الابتكار والابداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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