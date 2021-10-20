الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إسبانية: الحكومة الإثيوبية متهمة بمهاجمة المدنيين في تيجراي

تيجراي
تيجراي

قالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، إن الحكومة الإثيوبية متهمة بمهاجمة المدنيين، في أعقاب الهجمات الجوية الأخيرة التي شنتها على تيجراي بشمال البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في شمال إثيوبيا دخل مرحلة جديدة وخطيرة مع قصف طائرات الجيش الإثيوبي لأهداف مختلفة في العاصمة الإقليمية ميكيلي. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المركزية في أديس أبابا اعترفت بشنها غارات جوية في عاصمة تيجراي التي يمزقها الصراع منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد ساعات من نفيها شن الغارات الجوية، حيث قالت وكالة الأنباء الحكومية الإثيوبية، إن الهجمات استهدفت منشآت اتصالات وأسلحة لجبهة تيجراي، في حين أن شهود عيان كشفوا للوكالات الإعلامية عن استهداف مدنيين ووقوع ضحايا من بينهم أطفال.

وقالت الصحيفة "أدى الحصار المفروض على تيجراي واستمرار القتال بين الجانبين إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مما تسبب في أزمة إنسانية خطيرة للغاية ووضع حوالي 400 ألف شخص في حالة مجاعة، وفقا للأمم المتحدة".

وتابعت "في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات أكثر فأكثر في المجتمع الدولي للمطالبة بإنهاء الصراع والسماح بنشر المساعدات الدولية، ظهرت تقارير عن مذابح وانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها القوات الإثيوبية بمساعدة قوات من إريتريا، وهي انتهاكات وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها غير مقبولة". 

وأشارت إلى أن الحصار الذي تفرضه الحكومة على إقليم تيجراي ومنعها دخول المساعدات الإنسانية أو السماح للمزارعين بمواصلة الموسم الزراعي، هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم الشمالي، التي جاءت بالتزامن مع نشر الصراع في المناطق والأقاليم المجاورة مثل أمهرة وعفر. 

ونقلت الصحيفة عن ويليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية قوله: "يبدو أن الحرب التي تسببت بالفعل في خسائر فادحة تتوسع بشكل كبير، ومن المحتمل أن تؤدي إلى مقتل آلاف آخرين وزيادة عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

صحيفة El Pais الإسبانية أديس أبابا الحكومة الإثيوبية المدنيين إثيوبيا تيجراي ميكيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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