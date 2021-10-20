استجابة للمواطنين.. إزالة الأوتاد الحديدية والإشغالات بشوارع منطقة الوراق

شن حي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حملة موسعة لإزالة الأوتاد الحديدية بعدد من الشوارع، خاصة شارع المطحن وبعض الطرق العمومية والجانبية، وإزالة كافة التعديات والمخالفات الموجودة، حيث تم توجيه حمله مكبرة لإزالة الحواجز الحديدية لحجز أماكن انتظار السيارات وتعيق حركة المارة مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

وجاء ذلك استجابة من محافظة الجيزة لشكاوى المواطنين المتكررة ورصدها لسرعة حلها، ويقول محمد طارق أحد سكان المنطقة: لا بد من تحرير محاضر وفرض عقوبات بمجرد إزالة الأوتاد الحديدية حتى يكون هناك عقوبة رادعة لمن يكرر مثل هذا الأفعال خاصة، وأنها تسبب العديد من الأزمات على مدار اليوم خاصة في ساعات الصباح من خروج الموظفين لأعمالهم والطلاب لمدارسهم.

إزالة الأوتاد الحديدية

تابع أن وجود الأوتاد الحديدية يمثل أزمة وعائق لسكان الحي، خاصة أمام المباني السكنية، وذلك ما دفع الأهالي لتقديم أكثر من مرة شكوى للحي والمسئولين والجهات المعنية بالأمر لسرعة إزالتها حتى تم الاستجابة لشكاونا.

وأكد عادل السيد أحد سكان المنطقة، أن العديد من الأهالي يتعاملون على أن الشارع ملكية خاصة لهم وليس ملكية للجميع فالبعض يضع الأوتاد الحديدية لعدم استغلال الشارع في انتظار السيارات والبعض الأخر أمام المحال التجارية لترك مسافة واسعة أمام المحل وذلك ما يسبب أزمة حقيقة للسكان في المنطقة.

إزالة الأوتاد الحديدية

وطالب بوجود حملة موسعة تشمل الطرق العمومية والشوارع الجانبية بشكل مستمر حتى لا يتكرر الأمر، وضرورة فرض عقوبات وغرامات على المخالفين الذين يحاولون وضع هذه الأوتاد مرة أخرى.

أوضح مجدي رضوان أحد سكان المنطقة، أن مالكي السيارات يتعمدون وضع أوتاد حديدية أو أحجار لحجز أماكن أمام سكنهم ويعاونهم حراس العقارات، مما ساعد في تحويل الشوارع لجراجات عمومية، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مراعاه للجار من قبل الأهالي فالجميع يتعامل دون الالتفات لحقوق الغير.