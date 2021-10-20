الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم بنى سويف تفوز بالمركزين «الثاني والسابع» جمهوريًا في مسابقة القراءة

الاحتفالية
الاحتفالية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي قطاع التربية والتعليم بالفوز بالمركزين الثاني والسابع في المشروع القومي للقرأة، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات الحفل الختامي للموسم الأول للمشروع الوطني للقراءة، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات.

وأوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل الوزارة أن المديرية شاركت في المشروع القومي للقراءة بعدد 20 طالبًا وطالبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، حيث تم إجراء التصفيات على 3 مراحل بداية من المدرسة مرورًا بالإدارة حتى المديرية، بالإضافة إلى المشاركة بعدد 3 معلمين.

حيث فازت  الطالبة: سلمى محمد عبد الصمد بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية (الصفا سابقًا) بإدارة تعليم بني سويف بالمركز الثاني "فئة الطلاب"، فيما فازت المعلمة: حنان محمد عصمت بمدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بإدارة تعليم الفشن بالمركز السابع على مستوى الجمهورية "فئة المعلمين وفوزها بلقب "المعلم المثقف"، وحضر الحفل الختامي من تعليم بني سويف: وهويدا عبدالمنعم مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع، وحنان فتحي محمد موجه عام المكتبات، وأحمد عبد الفتاح موجه عام اللغة العربية وعدد من  لجان التقييم للمسابقة على مستوى المديرية.

 

بني سويف وزير التربية والتعليم دار الأوبرا المصرية المشروع القومي مؤسسة البحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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