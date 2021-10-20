غدًا.. أعمال الفنانة شادية في سهرة غنائية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة من مساء غدٍ الخميس، حفلًا فنيًا في لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار عبد الحميد، ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك على مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنانة الكبيرة شادية التي خلدت وترسخت في وجدان المصريين. يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية ــ قولوا لعين الشمس ــ يا قلبي سيبك، أداء الفنانة يمني حسن، و"أنا عندي مشكلة بسبوسة أداء الفنانة شمس إبراهيم ، خلاص مسافر، والنبي وحشتنا" أداء الفنانة شروق شريف.

وفي الفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف الأورج تامر السيد مقطوعة "إن راح منك يا عين"، "آه يا اسمراني اللون"، "شباكنا ستايره حرير" أداء الفنانة سارة مجدي “فارس أحلامي.. القلب معاك.. سونة يا سنسن”، أداء الفنانة نهى حافظ.

يذكر أن الفنانة الكبيرة شادية ولدت في الثامن من فبراير من عام 1931، في محافظة القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشر من عمرها، بالغناء في فيلم "المتشردة"، بعدما وقع اختيار المخرج أحمد بدرخان عليها عقب سماعه صوتها.واستمرت مسيرتها بعد ذلك، وقدمت ما يقرب من 112 فيلما، و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، ليصنفها النقاد كواحدة من أهم نجوم الدراما العربية والغناء عبر تاريخها.

في سياق متصل، يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، حفل لعازفة الهارب، الفنانة منال محيي الدين، بمصاحبة فرقة أنامل شرقية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية من بينها مقطوعات: كلمة حلوة، لونجا رياض، موسيقة لا لا لانا، نسم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، تيمة حب ، ميس الريم ، أخر أيام الصيفية، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي.إلى جانب تتر مسلسل ليه لا الذى تعزفه لأول مرة .

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز عام ١٩٨٧ ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، عملت أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية .