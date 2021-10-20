لقبت بـ«الكتعة».. 10 معلومات عن نعيمة الصغير فى ذكرى رحيلها

تحل اليوم الذكرى الثلاثون لرحيل الفنانة الكبيرة نعيمة الصغير التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر سنة 1991.

اشتهرت نعيمة الصغير بين جمهورها بخفة دمها وتمكنها من أدواتها التمثيلية، فقدمت العديد والعديد من الأدوار بين الكوميديا والشر والدراما والتراجيديا لقبت بـ"الكتعة" منذ تقديمها دور تاجرة مخدرات في فيلم العفاريت الذي جمع بينها وبين النجم عمرو دياب ومديحة كامل.

"الدستور" تبرز في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة نعيمة الصغير في ذكرى رحيلها.

1- اسمها الحقيقي نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، الشهيرة بـ"نعيمة الصغير" واكتسبت لقب "نعيمة الصغير" نسبة لزوجها فى ذلك الوقت المطرب الشعبى محمد الصغير.

2- ولدت في الإسكندرية، اكتشفها الفنان حسن الإمام، بدأت حياتها كمونولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم عملا معًا في فرقة إبراهيم حمودة، كما عملا مع إسماعيل ياسين.

3- كان لديها حلم العمل كمطربة وبالفعل غنت في عدة أفلام سينمائية.

4- شاركت في الكثير من الحفلات بأغان رومانسية، ولكن مؤامرة حيكت ضدها أثرت على أحبالها الصوتية وأصبح صوتها أجشًا فاتجهت للتمثيل وأصبحت ملكة من ملوك أدوار الشر في السينما المصرية.

5- كان أول أدوارها فى فيلم "اليتيمتين" كمطربة إنتاج عام 1948.

6 -اتجهت للعمل في السينما في الأربعينيات، لم تهتم كثيرا بالعمل في التليفزيون أو المسرح.

7 - نجحت في أدوار الأم القاسية والعجوز المتصابية، بالإضافة لأدوار كوميدية خفيفة الظل، من أشهر أدوارها دور "ناظلة" في فيلم الشقة من حق الزوجة ودور "الكتعة" في فيلم العفاريت.

8- قدمت 102 عمل، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها الرجال والقاهرة 30، ومولد يا دنيا، وشلة الأنس، وسونيا والمجنون، والأقمر، ومكالمة بعد منتصف الليل وشفيقة ومتولى ومع سبق الإصرار وإسكندرية ليه وقصة الحى الغربى والمشبوه وقهوة المواردى وحب في الزنزانة ونعيمة فاكهة محرمة وشهد الملكة ورمضان فوق البركان، الزمار والبدرون، ولعدم كفاية الأدلة وجرى الوحوش وأيام الرعب، وعليش دخل الجيش، وليل وخونة، وإلا أمى.

9 - كان آخر أعمالها فيلم مجانين على الطريق عام 1991

10- رحلت نعيمة الصغير يوم 20 أكتوبر عام 1991 عن عمر اقترب من "59 سنة"، لكنها ما زالت حاضرة بيننا بأعمالها التي قدمتها وتميزت فيها بأدوار الأم أو الحماة المتسلطة، أو زعيمة العصابة، وأتقنت أدوار الشر، فى عدد من الأفلام، من أبرزها "الليلة الموعودة، مولد يا دنيا، الشقة من حق الزوجة، العفاريت"، وأكسبها صوتها الأجش، ونبرتها فى الكلام، شهرة كبيرة.