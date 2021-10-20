المرصد السوري: إعادة فتح طريق«جسر الرئيس» وسط دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية أعادت في سوريا فتح طريق "جسر الرئيس" وسط العاصمة دمشق بشكل جزئي، عقب إغلاق كافة الطرق الفرعية المؤدية إليه إثر الاستهداف الذي تعرضت له حافلة مبيت تابعة لقوات للجيش السوري بالمنطقة عبر تفجير عبوتين ناسفتين.

وأدى التفجير الإرهابي إلى مقتل 14 عسكريين بالإضافة إلى جرح 4 آخرين، صباح اليوم ، ويعد الجسر نقطة وصل بين منطقتي البرامكة وأبو رمانة، وبحسب المرصد السوري، فإن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا كبيرًا في المنطقة من خلال نصب الحواجز والتدقيق على المارة.

- الانفجار الأكبر منذ عام 2017

ويعد التفجير الذي وقع ، صباح اليوم الأربعاء، الأكبر من حيث حصيلة الخسائر بالأرواح منذُ سيطرة الدولة الكاملة على دمشق وريفها في العام 2018 ، بل الأكبر على الإطلاق منذ عام 2017، ففي الـ 15 من مارس في ذلك العام، وثّق المرصد السوري لحقوق ما لا يقل عن 45 شخصاً قضوا واستشهدوا غالبيتهم من المدنيين، جراء تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف في مبنى القصر العدلي بشارع النصر القريب من سوق الحميدية في وسط العاصمة، من ضمن المجموع العام للخسائر التي وثقها المرصد، 38 مواطن مدني من ضمنهم طفل ومواطنة و14 محامٍ، في حين أن الـ 7 الآخرين هم من عناصر الشرطة وحراس القصر العدلي.

وفي الـ 11 من مارس من العام 2017 ، استشهد 54 على الأقل من المواطنين السوريين بينهم 8 أطفال دون سن الثامنة عشر، و11 سيدة، بالإضافة لـ 20 عسكريا من قوات الجيش السوري، من ضمنهم 16 من الشرطة ، جراء تفجير عبوة ناسفة وتفجير شخص لنفسه بحزام ناسف في منطقة مقبرة باب الصغير الواقعة بمنطقة الشاغور وسط دمشق.

كما وثق المرصد السوري في 2 يوليو 2017 أيضاً، استشهاد 21 شخص، جراء تفجير ثلاث عربات مفخخة في مدخل مدينة دمشق من جهة طريق المطار وفي ساحة الغدير بحي العمارة وسط العاصمة، بينهم 3 ممن كانوا يقودون السيارات الثلاث المفخخة، إضافة لـ 7 من قوات الجيش السوري.