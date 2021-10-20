الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس بمصر القديمة

جريدة الدستور

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة في منطقة مصر القديمة محافظة القاهرة.

كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أ.م»، 35 سنة، أسفل العقار المقيم به وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بنزيف حاد وتهشم في الجمجمة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه ، وإعداد تقرير حول الواقعة، لكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم؛ وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

شاب مصر القديمة مأمور قسم شرطة مصر القديمة جثة العقار

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بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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