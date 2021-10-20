الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس مدير شركة متهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس مدير شركة
حبس مدير شركة

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، تجديد حبس مدير شركة لتجهيز مطاعم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات تبين قيام مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم "له معلومات جنائية"، مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط الإجرامي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

محافظة خلال وقف مدير المباحث تحقيق محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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