وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر خلال الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيرة الخارجية ليز تروس ستزور السعودية وقطر هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع الخليج.

وأشارت الخارجية إلى أن تروس ستلتقي نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال جولتها.

ومن المقرر أن تناقش التعاون بشأن أفغانستان خلال زيارتها لقطر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتخذت بريطانيا الخطوات الأولى لإطلاق مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وقالت تروس، التي كانت تشغل منصب وزير التجارة سابقا: "أود أن تكون هناك علاقة تجارية واستثمارية مع الخليج، وفرصة للتعاون بشكل أوثق بشأن تبادل المعلومات بين الاستخبارات والتنمية والأمن والدفاع".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أن بريطانيا سجلت 49156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا قد سجلت أمس 45140 إصابة بفيروس كورونا المستجد و57 وفاة بالمرض.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.