الأحد.. افتتاح معرض المثال خالد زكى «نشور» بقاعة أوبونتو

تحتضن قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، في الثالثة من عصر الأحد المقبل، افتتاح المعرض الفردي الخاص للمثال خالد زكي، والذي يقام تحت عنوان "نشور"، ويستمر المعرض حتى السبت الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢١القادم.

ولد الفنان خالد زكي عام ١٩٦٤ في مدينة السويس، وهو فنان معروف دولياً بنجاحه المرموق في فن النحت والتجهيز في الفراغ.

يستلهم الفنان خالد زكي أعماله من موضوعات عدة كالمنحوتات الفرعونية القديمة ومنحوتات عصر النهضة في إيطاليا وتراث الفن المصري الحديث.

حصل على درجة الماجستير في الترميم من كلية الآثار في جامعة القاهرة ودرس فن النحت في متحف الخناني للفنون بالجيزة من ١٩٨٨حتي ١٩٩٧.

استكمل الفنان خالد زكي دراسته الأكاديمية أثناء إقامته الممتدة في مدينة بيتراسانتا بإيطاليا وهي مدينة ترجع أصولها للقرون الوسطى تقع على ساحل شمال توسكانا المعروفة بكونها "مدينة الفنانين" وهناك استجمع الفنان معرفته ومهارته الواسعة في فن النحت.

يسعي الفنان من خلال منحوتاته ولوحاته أن يمزج بين التراث المصري القديم والإيطالي فيستوحي من القطع الأثرية المصرية ما يجعل له طابعه الخاص، فهو الذي تعمق وتأمل في متاحف وآثار مصر على كثرتها.

والمثال خالد زكي هو أول أجنبي يفوز بجائزة بيتراسانتا لفن التصوير في عام ١٩٨٩. وفي عام ٢٠٠٢ فاز الفنان بجائزة تصميم وتنفيذ تمثال تذكاري في ميدان الجلاء بالقاهرة.

أقام الفنان معرضه الفردي الأول في مركز الجزيرة للفنون عام ٢٠٠٢.تم عرض أعماله في جاليري سفرخان عام ٢٠٠٢ وجاليري مصر عام ٢٠١٤ في القاهرة ولندن عام ٢٠١٥. كما فاز الفنان في عام ٢٠١٥ بجائزة الفنان الدولي من تايوان وبعد ذلك أقام معرضين فرديين "المتأملون" في عام ٢٠١٦ و "الحالمون" في عام٢٠١٧ بنفس البلد.

شارك الفنان في العديد من المعارض العالمية و البيناليات منها الملتقي المصري للدورة الخامسة و الخمسون لبينالي فينيسيا الدولي الذي شارك فيه بعمل "كنوز المعرفة" في عام ٢٠١٣. وكذلك صالون باري فريدمان بنيويورك للفن والتصميم الذي شارك فيه بأعماله بجانب المصمم المعروف ويندل كاسل. وفي عام ٢٠١٧، شارك الفنان بمشروعه "الكنز المفقود" في بينالي بكين الدولي السابع.

ــ إطلالة علي عالم النحات خالد زكي

في سلسلة أعماله "نشور" التي أنتجها في عام ٢٠١٨ يمزج الفنان بين تأثير الأحداث الأخيرة للثورة المصرية وبين ما عاصره من خبرات عمله في بيتراسانتا وأماكن مختلفة، مستخدماً مهاراته الواسعة كنحات. ويستمد هذا العرض نجاحه من معرضي "رياح يناير" في عام ٢٠١٤ و معرض "تراتيل من ذهب" عام ٢٠١٦ في قاعة طبري للفنون في دبي

أقام الفنان خالد زكي معرضه "العودة" في جاليري أوبونتو بمصر عام ٢٠١٨ كما يقيم أيضًا معرضه الأخير "نشور" بنفس القاعة في عام ٢٠٢١.

تعرض أعمال الفنان في المتحف البريطاني بلندن وأيضا متحف الفن الحديث بالقاهرة، والمتحف المصري للنحت الحديث بأسوان. وللفنان مقتنيات خاصة في بلجيكا، ألمانيا. الولايات المتحدة، بريطانيا، أيرلندا، إيطاليا، المكسيك، تايوان، الكويت، المملكة العربية السعودية، عمان، والإمارات العربية المتحدة.