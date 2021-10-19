مشرف «التميز الحكومي»: الجائزة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين

قال خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي إن الجائزة تم إطلاقها في مؤتمر التميز الحكومي في 2018 من خلال شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن الدورة الأولى ضمت 15 فئة.

جاء ذلك خلال حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي انعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.

واستعرض مصطفى أن رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي من الدورة الأولى للدورة الثانية، وأهم التطورات في دورة الجائزة 2020، مشيرًا إلى أن الجائزة موزعة على فئات مؤسسية واخرى فردية، وأنه تم إضافة 4 فئات جديدة للجائزة فى دورتها الثانية هى مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، جائرة فريق العمل المتميز.

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تغييرمعايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية، متابعًا أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية لترتفع نسبة المتدربين في الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى، مضيفًا أنه تم تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد عن 20,000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالي 107 ألف ساعة.

كما تناول الحديث حول عمليات التقييم موضحًا أن عملية التقييم في الدورة الثانية تضمننت 45 يوم مقارنةً بـ 30 يوم في الدورة الأولى عام 2019، مضيفًا أنه تم التحول الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح لتلك الدورة، كما تضمن عملية التقييم تقييم مكتبي وتوافقي للطلبات الإلكترونية عن بعد، مع ملاحظة وجود تحسن ملحوظ في مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية تمثل في انخفاض الاستبعاد 14% مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية.