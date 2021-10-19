الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل السعودى يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان حول تطوير العلاقات الثنائية

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس): أن الرسالة سلمها سفير المملكة لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وأشاد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالعلاقات الثنائية مع السعودية.

وأكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوها بدور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره، أكد السفير السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

خادم الحرمين الشريفين جنوب السودان الملك سلمان بن عبدالعزيز سلفاكير ميارديت السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

بطلة ريش لـ«الدستور»: «أنا مبعرفش أقرأ ومخرج الفيلم استغل جهلي»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسي يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

وسط وقوع إصابات.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين فى باب العمود