العاهل السعودى يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان حول تطوير العلاقات الثنائية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس): أن الرسالة سلمها سفير المملكة لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وأشاد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالعلاقات الثنائية مع السعودية.

وأكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوها بدور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره، أكد السفير السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.