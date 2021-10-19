حى مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول فى جوائز التميز الحكومى

فاز حى مصر الجديدة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الأحياء ضمن جوائز التميز الحكومى.

كان حى مصر الجديدة قد حصل على المركز الثالث كأفضل حى الدورة الماضية، كما حصل المركز التكنولوجى به على المركز الثالث فى دورة سابقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين.

حي مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول

كان قد شهد كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ود. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج دفعة جديدة من برنامج "ديواني كفء” وهي أولى الدفعات من العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وقد ضمت تلك الدفعة 58 متدربًا من حملة المؤهلات العليا في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا. ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المحافظة من حيث إعداد وتأهيل كوادرها البشرية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، والارتقاء بتلك الكوادر في عدد من المجالات الرئيسية ومنها؛ القيادة وتولي المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات التكنولوجية.

حي مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول

حي مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول

حي مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول