«حماة الوطن»: مصر لديها القدرة على القيام بدور محورى للطاقة في أوروبا

ثمن حزب حماة الوطن قمة التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وأشاد الحزب بأوجه التعاون بين الدول الثلاث في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على شعوب المنطقة، مؤكدًا أنها عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وأوضح الحزب أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة تمهيدية للربط مع باقي أرجاء القارة الأوروبية، مؤكدًا أن مصر لديها قدرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.