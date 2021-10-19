الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن»: مصر لديها القدرة على القيام بدور محورى للطاقة في أوروبا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس

ثمن حزب حماة الوطن قمة التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. 

وأشاد الحزب بأوجه التعاون بين الدول الثلاث في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على شعوب المنطقة، مؤكدًا أنها عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وأوضح الحزب أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع اليونان خطوة تمهيدية للربط مع باقي أرجاء القارة الأوروبية، مؤكدًا أن مصر لديها قدرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.

حماة الوطن قمة التعاون الثلاثي أثينا الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون المشروعات المثمرة

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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