الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 132 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 6930.5 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .  

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 112 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3145.5 متر مربع،  وعدد 6 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 1205 متر مربع، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متر مربع .

كان تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المراغة أعمال التطوير الجارية لكورنيش النيل بالمدينة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و230 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من " النائب سامي سوس، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، وحسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، والمهندس عابد حسين مدير عام حماية النيل بسوهاج 

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن عملية التطوير والإحلال والتجديد، والتي تشمل " إنشاء ممشى سياحي بطول 575 مترا، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، وتطوير الكورنيش بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، حيث يتم إنشاء سور فاصل بالحجر الفرعوني للكورنيش "، وأعمال تركيب الانترلوك والبرجولات، بالإضافة إلى تدبيش جانب النهر بداية من مرسي العبارات وصولاً إلى مدرسة مصطفى كامل الإعدادية .

حماية مستوى تعديات البنك تنسيق

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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