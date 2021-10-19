الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب في شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، للنيابة العامة، وقائع تلاعب في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم الابتدائية والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء، والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات، وما اتضح للوحدة المحلية لدى الاستعلام من القلم الجنائي عدم صحة ما ورد بتلك الشهادات والتلاعب بالحذف والإضافة والتعديل في مضمونها فيما يخص المبالغ المدفوعة بمعرفة هؤلاء المواطنين.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بشأن ما ورد بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة، لملف التصالح لفحص إنهاء طلبات التصالح لعدد من المواطنين، وتبين وجود شبهه تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحي (بى العرب - كفر الخضرة - سمان - سبك الضحاك) مما يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي.

محافظة المنوفية قانون خدمات جديد الابتدائية رؤساء حملات مخالفات المواطنين

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