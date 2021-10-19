الأمن العام ينفذ 7 آلاف حكم قضائي في حملات موسعة بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بمشاركة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهمًا وضبط متهم مطلوب في قضية “نصب”، وتنفيذ 7476 حكم قضائي متنوع.