الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الشئون الخارجية المغربى يبحث مع نظيره الدومينيكانى تطوير ودعم التعاون

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

بحث وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الدومينيكاني روبرتو ألفاريز، عبر المناظرة المرئية، سبل تطوير ودعم التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الوزيرين أشادا بالاحتفاء، في شهر نوفمبر الماضي، بالذكرى الـ60 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة على روابط الصداقة القوية والتضامن والتعاون.

وأضاف البيان أن الجانبين نوها بالاتفاق، الذي تم إبرامه في شهر يونيو 2019، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات السياحية والأعمال لمواطني البلدين، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو2021.

وأشار البيان إلى عزم البلدين على تعزيز تعاونهما، وعقد الاجتماعات من جديد لإجراء مشاورات سياسية في النصف الأول من سنة 2022.

الرباط المغرب الدومينيكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

اعرف.. موعد إجازة نصف العام 2022| موعد امتحانات الترم الثاني 2022

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

«سلطان المداحين».. زيارة جديدة إلى عالم الشيخ أحمد التوني

بفستان جلد.. سمية الخشاب تتألق على ريد كاربت الجونة

رسميًا.. تحديد موعد وملعب مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها