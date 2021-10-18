وزير الشئون الخارجية المغربى يبحث مع نظيره الدومينيكانى تطوير ودعم التعاون

بحث وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الدومينيكاني روبرتو ألفاريز، عبر المناظرة المرئية، سبل تطوير ودعم التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الوزيرين أشادا بالاحتفاء، في شهر نوفمبر الماضي، بالذكرى الـ60 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة على روابط الصداقة القوية والتضامن والتعاون.

وأضاف البيان أن الجانبين نوها بالاتفاق، الذي تم إبرامه في شهر يونيو 2019، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات السياحية والأعمال لمواطني البلدين، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو2021.

وأشار البيان إلى عزم البلدين على تعزيز تعاونهما، وعقد الاجتماعات من جديد لإجراء مشاورات سياسية في النصف الأول من سنة 2022.