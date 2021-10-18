الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشورانية

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس  القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بجزيرة الشورانية.

شارك في القداس الإلهي الأب دانيال، راعي الكنيسة، والأب يوسف، والأب لوكاس، ثم قام بافتتاح المستوصف الطبي الخيري، التابع للكنيسة، الذي سيخدم عموم شعب الشورانية دون تمييز.

 ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للاقباط الكاثوليك، ترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسين مار بطرس ومار بولس بعزبة فانوس، حيث منح نيافته درجة المرتل لأحد أبناء الكنيسة، كما كرم صاحب النّيافة الخريجين، وبعض الأسر. 

 

 

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