شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة في موسمها السابع 2021

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال الأناقة Miss elegant Egypt فتح باب التقديم للاشتراك بالمسابقة، لموسمها السابع 2022، حيث حدد مؤسسي مسابقة ملكة جمال الأناقة محمود نجاح عشرة شروط للترشح في الموسم الجديد.

أبرز شروط الترشح إلى مسابقة ملكة جمال الأناقة

وتتمثل أبرز شروط الترشح إلى مسابقة ملكة جمال الأناقة

ألا يقل الطول عن 165 سم. وأن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية. ويتراوح سن المتسابقة ما بين 17 إلي 28 سنة ليس أكثر. وأن تكون حاصلة علي مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية. وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة يجب أن ويكون لدي المتسابقة مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر سياحياً. وجود مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته مثل الأعمال الخيرية، وهذان الشرطان من أهم شروط الترشح للمسابقة. ضرورة حسن المظهر واللباقة. تجيد المتسابقة الحديث. ولديها موهبة سواء فنية أو رياضية، وكذلك تكون نشطة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة.

واختتم أنه يسمح لطالبات الثانوي العام أن تقدم بشرط أن تجيد الإنجليزية بجانب اللغة العربية، حيث أنه في عصر السوشيال ميديا يتم متابعة مسابقة ملكة جمال الأناقة من قبل متابعين من خارج مصر والترويج للسياحة المصرية في الخارج، إلى جانب إتاحة التقديم لمتسابقات من بعض الدول أيضاً، وستمنح ألقاب من بعض المسابقات الدولية للفتيات تشارك بها miss elegant.

وتوجت شدا حسام، 17 عامًا، بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 miss elegant وتدرس في إحدى المدارس الأمريكية بالقاهرة، كما تم اختيار يوستينا وجدي الوصيفة الثانية للملكة، ومنة الله عبد الباسط الوصيفة الثالثة، وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.

وقالت شدا في تصريحات سابقة لـ«الدستور» إنها تستعد لإطلاق فيلم قصير يحكي عن آثار مصر سيتم تقديمه بالإنجليزية والعربية ولغة الإشارة.

وعن اهتمامها بالصم وضعاف السمع أضافت شدا، لـ"الدستور" إن لغة الإشارة تعلمتها منذ عام عندما قابلت سيدة في الشارع ولم تتمكن من التعامل معها لتقرر البدء فورًا في تعلم هذه اللغة:"شاء القدر أن يجمعني بأخرى وأدركت التعامل معها وهذا الأمر أسعدني وكان هدف لي ً أن استكمل تعلم لغة الإشارة من خلال يوتيوب".