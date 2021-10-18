تنظيم ورش عمل وفعاليات ثقافية بـ«الجونة السينمائي» بداية ديسمبر ٢٠٢١

أعلنت مؤسسة مشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، تنظيم ورش عمل ومحاضرات وفعاليات ثقافية لمنصة الجونة السينمائية بدءاً من ديسمبر ٢٠٢١ إلى يونيو 2022، فضلا عن تنظيم عرضاً حياً لنخبة من الأفلام السينمائية المشاركة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٢ في نفس وقت عرضها بالمهرجان.



حضر التعاون المشترك بين المؤسسة وإدارة المهرجان انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، والفنانة بشرى رزة رئيس العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، وطارق كامل؛ حيث تم الإعلان عن التعاون المختلف، لتنظيم فعاليات منصة الجونة السينمائية من شهر ديسمبر 2021 إلى شهر يونيو 2022 تتضمن محاضرات شهرية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية شهرية، فضلا عن عرض نخبة من أفلام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائى بالتوازي مع المهرجان.



وأكد طارق كامل، المشارك في هذا التعاون، أن ما حدث يؤكد أهمية مهرجان الجونة السينمائي من ثراء الأفلام السينمائية التي يتم عرضها، فعلى سبيل المثال يشارك هذا العام 76 فيلم من 44 دولة، حيث تعد السينما من أهم الوسائط الإعلامية التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والتحديات من خلال الأفلام الوثائقية والاجتماعية، فهى تعد مرآة المجتمع لأنها تؤرخ لأدق التفاصيل بطريقة مبسطة وسلسلة لتصل إلى جميع الفئات الاجتماعية. وقد استطعنا من خلال منصة الجونة السينمائية خلق لغة حوار مشتركة مع الشباب لتكون بمثابة جسر لتعزيز التواصل بين الثقافات العالمية.



وأضاف: "بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠٢١ سيتم تنظيم فعاليات شهرية لمنصة الجونة السينمائية لتمكين المواهب الشابة والتي من الممكن ان ينتج عنها مشروعات تعرض فى المسابقة الرسمية لمنصة الجونة السينمائية فى الدورة السادسة ٢٠٢٢، هذا بالاضافة الى تنظيم عرض حي لنخبة من أفلام الدورة السادسة من المهرجان والتي نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دورنا كمستثمر مسئول لخلق منصة تفاعلية وتمكين الشباب لعرض وتنمية مواهبهم.



وعبّر انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن فخره بنجاح تجربة مهرجان الجونة السينمائي على مدار خمس سنوات، حيث استطاع المهرجان إثبات وجوده كحدث تنويري هام بين المهرجانات السينمائية الدولية في المنطقة العربية، وأصبح يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى نصف قرن.



وقالت الفنانة بشرى رزة رئيس العمليات والمؤسس بمهرجان الجونة السينمائي، إن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة يعرض مجموعة من الأفلام المهمة على المستوى العالمي لم يتعد عمرها الشهرين فقط، كما يوفر عرضاً حياً لنفس الأفلام ليتيح ذلك الفرصة أمام أكبر عدد من عشاق السينما للتعرف على الجديد في الفن السينمائي العالمي والإقليمي، مما يرسخ مكانة مصر في الفن السينمائي في العالم العربي.