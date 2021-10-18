وزير الزراعة: الاستثمارات في الوادي الجديد واعدة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي بتفقد بعض المشروعات والصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعى، ‏وافتتاح مصنع اعلاف وتفقد أحد المطاحن ‏وصالة لتعبئة وتغليف التمور ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد يرافقهم بعض المحافظين ونوابهم، ‏وذلك في إطار زيارة وزير الزراعة للمحافظة للمشاركة في المهرجان الدولي للتمور.

‏وقال القصير إن محافظة الوادى الاستثمار فيها واعد، موجها الدعوة لكل المستثمرين الاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمار فيها وتنميتها.

وقال إن مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز بالإضافة إلى معمل تربية دود القز وانتاج الحرير.

القصير أكد بأن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة ، موضحا بأن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

وكان وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظة الوادي الجديد للمشاركة في مهرجان التمور الذي تنظمه المحافظة على مدار 3 أيام والذي يشارك فيه أيضا وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة وبعض المحافظين وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في استقبالهم بمطار الخارجة.