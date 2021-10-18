محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بـ12 قرية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى داخل ١٢ قرية وهي (نهطاي، حنون، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، ميت الرخا، تفهنا العزب، سندبسط، دهتورة ، ميت النور، شرشابة، كفر شبرا قلوج وشبراملس)، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بقرية نهطاي، حيث تفقد المحافظ ترعة العطف والجاري تبطينها بتكلفة مالية ٣٨ مليون جنيه ووصلت نسب التنفيذ بها إلى ١٥٪، كما تفقد أعمال البناء والتشييد للمجمع الزراعي والمقام بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت ٣٠٪، وكذلك أعمال البناء بالمجمع الخدمي والمقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ١٠ ملايين جنيه، وبلغت نسب تنفيذه ٤٥٪، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارٍ البناء بالطوب.

تابع المحافظ جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية حنون والوحدة الصحية بقرية دمنهور الوحش، حيث سيتم تطوير كل منهما بإجمالي تكلفة ٤ مليون جنيه لكل وحدة، ذلك إلى جانب الوحدة الصحية بميت الرخا والتي سيتم تطويرها أيضًا بتكلفة مالية ٢ مليون جنيه.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بقرية سنبو الكبرى، حيث وصلت نسب انتهاء الأعمال به إلى ٣٥٪ بتكلفة‏ ٥.٢ مليون جنيه، كما تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى (تفهنا العزب، سندبسط، دهتورة، ميت النور، شرشابة، كفرشبرا قلوج وشبراملس).

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من قطع الأراضي، والتي يتم تخصيصها بتلك القرى لبناء عدد من المشروعات لخدمة أهالي مركز زفتى، كما استمع إلى شكاوى المواطنين موجهًا المختصين بحلها على الفور.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ ٦٦٥ مشروعًا بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.