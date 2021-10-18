بعد طرح «إميرالد».. رئيس البورصة: ماضون في استكمال خطط التطوير والهيكلة

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الإثنين، الوافد رقم 27 ضمن الشركات المكونة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 240 شركة، وسيتم تداولها تحت رمز "EMDE.CA"، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة اميرالد للتطوير وفرق العمل المسئولة عن الترويج والطرح، وكذلك قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة الأطراف ذات الصلة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تم تنفيذ طرح عام وخاص لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات لعدد 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 57 مليون جنيه.

بلغت عدد أسهم الطرح العام 15,7 مليون سهم بقيمة 20,1 مليون جنيه تمثل 34،8 %من عدد الأسهم المطروحة للبيع، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 29،2 مليون سهم بقيمة 37,4 مليون جنيه تمثل 64،8 %من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وجرى تغطية الطرح العام 1,9 مرة، والخاص 26,3 مرة، فيما بلغت مشاركة المصريين في الطرح العام والخاص نحو 97,05% والعرب والأجانب نحو 2،7%.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة إميرالد للتطوير يعتبر أول طرح بعد تنفيذ إدارة البورصة خطة هيكلة شاملة لتطوير وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي فتح المجال وحفز الشركات على الاستفادة من القيد والطرح والتداول، مشيرا إلى أن إدارة البورصة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لتحقيق المستهدفات المعلنة مسبقا وهي تأهيل وتطوير الشركات المقيدة وكذا العمل على تعزيز سيولة السوق ليتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

تابع الدكتور فريد،" تلعب أسواق رأس المال دورا رئيسيا في مساعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة".

ذكر رئيس البورصة أنه يتم العمل على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.

ليؤكد الدكتور فريد أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد، بمختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز من فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادي، فقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة تؤكد قدرة البورصة على جذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها.

من جانبه قال هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إن طرح شركة إميرالد يكلل نجاح جهود إدارة البورصة المصرية في تنفيذها خطة هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيمهد لها الطريق في تحقيق مستهدفاتها بداية من تطوير وتقوية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بالتوازي مع تعزيز جانب الطلب لتعزيز السيولة والتداول، مؤكدا أن إدارة شركة اميرالد ستعمل على تنفيذ خططها وتوسعاتها وفق للجداول الزمنية المعلنة مسبقا.

خلال افتتاح جلسة التداول قال آلان بيلوكس نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله في مصر في مجالات متنوعة تلبى احتياجات التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة في تنفيذ المشروعات.

تعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 8 مليارات يورو في 136 مشروعًا في البلاد.