الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

تعدى أصحاب إحدى المزارع بدائرة قسم قليوب بالضرب على شاب وأصابوه في رأسه وجسمه لقيام المجني عليه بقطف ثمرة باذنجان من مزرعة المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول شاب يدعى “م ع” 33 عامًا متزوج يعاني من جروح بالرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

انتقل الرائد محمد حجاج رئيس مباحث قليوب إلى مكان الواقعة يرافقه النقيب جمعة فؤاد  معاون المباحث  وتبين أن المجني عليه منذ ٤ ايام قام بقطف احد ثمار الباذنجان من مزرعة ملك المتهمين وبيتوا النية على ضربه وترصدوا له وتعدوا عليه بالضرب مما تسبب له  بجروح في  الرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

تحرر محضر بالواقعة رقم 9513 بقسم شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث.

القليوبية باذنجان مشاجرة امن القليوبية تحريات المباحث طلب تحريات المباحث اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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