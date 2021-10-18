إصابة شاب في مشاجرة بالقليوبية

تعدى أصحاب إحدى المزارع بدائرة قسم قليوب بالضرب على شاب وأصابوه في رأسه وجسمه لقيام المجني عليه بقطف ثمرة باذنجان من مزرعة المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول شاب يدعى “م ع” 33 عامًا متزوج يعاني من جروح بالرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

انتقل الرائد محمد حجاج رئيس مباحث قليوب إلى مكان الواقعة يرافقه النقيب جمعة فؤاد معاون المباحث وتبين أن المجني عليه منذ ٤ ايام قام بقطف احد ثمار الباذنجان من مزرعة ملك المتهمين وبيتوا النية على ضربه وترصدوا له وتعدوا عليه بالضرب مما تسبب له بجروح في الرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

تحرر محضر بالواقعة رقم 9513 بقسم شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث.