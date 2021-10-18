وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: طالبان خطر حقيقى ولم يتنصلوا من علاقتهم بالقاعدة

كشف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس، عن مخاوف من أن تصبح أفغانستان دولة إرهابية في ظل حكم طالبان حيث قال: "أعتقد أنهم مصدر قلق حقيقي للغاية، طالبان لم يتنصلوا من علاقتهم بالقاعدة، وهم لم يفعلوا ذلك منذ أن استولوا على السلطة"، وذلك في حوار له مه برنامج “60 دقيقة” الامريكي.

وقال غيتس: إنه حتى لو كان المال قد يساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على بعض النفوذ على طالبان، فمن المحتمل أيضًا أن تحصل طالبان على مساعدة من الصين وروسيا وإيران.

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير إخبارية أن المنطقة الشمالية الشرقية فى أفغانستان تعرضت لزلزال فى ساعة متأخرة اليوم.

وذكر المركز الوطني لعلوم الزلازل في أفغانستان أن قوة هذا الزلزال بلغت 4.4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 128 كيلومترا جنوب مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 95ر35 درجة، وخط طول 63ر70 درجة، وعلى عمق 20 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.



