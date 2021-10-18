الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مركزين متطورين للخدمات التموينية بكرداسة لتوفير خدمات البطاقات الذكية للمواطنين

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

اكد المهندس عاطف محمد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية أن الإدارة التموينية بكرداسة تضم مركزين متطورين نموذجين للخدمات التموينية يستقبل الطلبات من المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي و بدل الفاقد والبطاقات المتوقفة وإضافة المواليد وهي من المراكز النموذجية المتطورة التي يتم احلالها  كبديل لمكاتب التموين.

 

وأكد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة  في تصريح خاص للدستور ان هذه المراكز التموينية المتطورة يقوم طالبي الخدمة بالحصول على الخدمة بعد استيفاء الاوراق والشروط خلال فتره زمنية قصيرة لا تتجاوز عن 15 دقيقه لافتا إلي  ان هذه المراكز التموينية  يتم الاستعانه في هذه المراكز المتطورة بشباب الخدمة العامة من الفتيات والشباب حيث يتم منحهم مكافاه تصل الى 750 جنيها شهريا بعد تدريبهم وتأهيلهم يتم تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه .

 

وأضاف أنه بعد تطبيق موقع دعم مصر و بوابه مصر الرقمية لتقديم الخدمات التموينيه والفصل الاجتماعي استخراج البطاقات التموينية بدل فاقد المتوقفة وغير ذلك من الخدمات حيث يتم تحديد للحصول على الخدمه من حيث تسجيل البيانات والرقم القومي ورقم الهاتف رقم البطاقه الذكيه وتحديد مركز الخدمه التي سيحصل عليها البطاقه التموينيه بجانب تقديم خدمه الرقم السري او تغيير الرقم السري للبطاقه الذكيه اول اضافه المواليد على بطاقه على البطاقه الذكيه العمر عامين في اكثر ياتي ذلك تيسيرا على المواطنين من التكدس والزحام امام مراكز او مكاتب التموين.

 

وقال إن هذه الإجراءات لها تأثير ايجابي على تخفيف الزحام في مراكز التموين المتطورة أو مكاتب التموين نهائيا الطوابير والزحام وغير ذلك.

الجيزة فصل كرداسة بطاقات التموين البطاقة التموينية المراكز التموينية المتطورة بوابة مصر الرقمي الخدمة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

الصحة السورية: الإصابات بكورونا فى ازدياد والمشافى ممتلئة

تفاصيل مشاركة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بحضور الأمير ويليام (صور)

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

الرئيس الفلسطينى: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس والضفة الغربية وغزة

فرقة ثابتة وأخرى متنقلة لتلقى لقاح كورونا بمركز الشُهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها