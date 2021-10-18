مركزين متطورين للخدمات التموينية بكرداسة لتوفير خدمات البطاقات الذكية للمواطنين

اكد المهندس عاطف محمد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية أن الإدارة التموينية بكرداسة تضم مركزين متطورين نموذجين للخدمات التموينية يستقبل الطلبات من المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي و بدل الفاقد والبطاقات المتوقفة وإضافة المواليد وهي من المراكز النموذجية المتطورة التي يتم احلالها كبديل لمكاتب التموين.

وأكد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص للدستور ان هذه المراكز التموينية المتطورة يقوم طالبي الخدمة بالحصول على الخدمة بعد استيفاء الاوراق والشروط خلال فتره زمنية قصيرة لا تتجاوز عن 15 دقيقه لافتا إلي ان هذه المراكز التموينية يتم الاستعانه في هذه المراكز المتطورة بشباب الخدمة العامة من الفتيات والشباب حيث يتم منحهم مكافاه تصل الى 750 جنيها شهريا بعد تدريبهم وتأهيلهم يتم تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه .

وأضاف أنه بعد تطبيق موقع دعم مصر و بوابه مصر الرقمية لتقديم الخدمات التموينيه والفصل الاجتماعي استخراج البطاقات التموينية بدل فاقد المتوقفة وغير ذلك من الخدمات حيث يتم تحديد للحصول على الخدمه من حيث تسجيل البيانات والرقم القومي ورقم الهاتف رقم البطاقه الذكيه وتحديد مركز الخدمه التي سيحصل عليها البطاقه التموينيه بجانب تقديم خدمه الرقم السري او تغيير الرقم السري للبطاقه الذكيه اول اضافه المواليد على بطاقه على البطاقه الذكيه العمر عامين في اكثر ياتي ذلك تيسيرا على المواطنين من التكدس والزحام امام مراكز او مكاتب التموين.

وقال إن هذه الإجراءات لها تأثير ايجابي على تخفيف الزحام في مراكز التموين المتطورة أو مكاتب التموين نهائيا الطوابير والزحام وغير ذلك.