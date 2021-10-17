4 آليات جديدة.. تعرف على حصاد الجلسة الأولى للبرلمان العربي

استهل البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، بحضور د. أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني بعدد من القرارات المهمة سواء على مستوى تطوير آليات عمله، أو دعم القضايا العربية المختلفة التي تقع على قمة أجندته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمتين الليبية واليمنية.

شهدت الجلسة تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وذلك كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهذا المركز سيكون الاول من نوعه على المستوى العربي لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي للعمل على تطوير أدواته وفق استراتيجيته الحديثة لتطوير وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية.

كما تضمنت هذه المبادرات الإعلان عن خطة تحول البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل بحلول العام القادم 2022، وكذلك إعلان تشكيل المجلس الاستشاري العربي الذي يضم كوكبة من القيادات والخبرات العربية المتميزة في مجالات عديدة تفعيلًا لمبادرة ملتقى الحوار العربي، كما أنشأ البرلمان العربي مجموعة عمل برلمانية رفيعة المستوى معنية بالعلوم والتكنولوجيا.

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان العربي تطورات الأوضاع في ضوء المتغيرات الأخيرة في عدد من الدول العربية، منها اليمن وليبيا والعراق والصومال والسودان، كما ناقشت الجلسة العامة تطورات الأوضاع في ملف الأمن المائي لمصر والسودان، وكذلك تصريحات الرئيس الفرنسي غير المسؤولة والمرفوضة بشأن جمهورية الجزائر ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للقضايا العربية.

مستجدات اليمن

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، رحب البرلمان بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا د دعمه التام لها، كما شدد على ضرورة تنفيذ كافة متطلبات اتفاق الرياض، باعتباره خطوة مهمة لتوحيد الصف اليمني، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوضع المأساوي في مأرب، وإدانه العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة.

الأزمة الليبية

وأكد البرلمان خلال جلسته العامة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها وعدم عرقلتها، باعتبارها خطوة مهمة ومحورية نحو تحقيق التوافق الوطني الليبي وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، داعيًا الأشقاء في ليبيا إلى التكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مؤكدًا تأييده النتائج التي توصل إليها الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والمتمثلة بالتوقيع في جنيف على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل متوزان ومتزامن.