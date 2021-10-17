ضبط صياد اعتدى جنسيًا على طفل في كفرالشيخ

ألقت قوة من مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، القبض على صياد لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل، في أحد الأماكن المتطرفة عن قريته.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقى بلاغ من ه.ع.ف، 33 سنة، وتقيم بأحد القرى التابعة للمركز، تتهم فيه ص.ي.ا، 21 سنة، ويعمل صيادًا، ومقيم بنفس القرية، لاعتدائه علي طفلها جنسيًا داخل أحد الأماكن البعيدة عن القرية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة مطوبس بقيادة الرائد أحمد مطاوع رئيس المباحث، ومعاونيه، إلي القرية محل البلاغ وألقت القبض على المتهم، وتم اقتياده إلي مركز الشرطة، وبسؤاله أقر بالواقعة، كما تبين من التقرير الطبي وجود آثار اعتداء جنسى على الطفل.

