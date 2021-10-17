البحرين تستضيف اجتماعات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي

قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، اليوم الأحد، إن بلادها تتشرف باحتضان الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤتمر العام الـ 84 لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس يوم الخميس المقبل حضوريًا.



وأشارت الصالح - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تناقش مختلف الموضوعات والقضايا الصحية التي تهم دول الخليج، مع التركيز على التصدي لفيروس كورونا باعتباره موضوعا حيويا وهاما، بالإضافة إلى استعراض جهود دول المجلس في مواجهة الجائحة وأفضل السبل للتعاون والتنسيق المشترك والمستجدات المتعلقة باللقاحات.



وأكدت وزيرة الصحة البحرينية أن العمل على تطوير مؤسسات الرعاية الصحية من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ومواجهة ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب قدرة على مواجهة التحديات المشتركة، وعزم وانطلاقة نحو الحفاظ على قاعدة صحية قوية تأخذ بأحدث الوسائل والتقنيات للوقاية والعلاج.



ومن المقرر أن يسبق تلك الاجتماعات، اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات الصحة يوم الأربعاء المقبل.