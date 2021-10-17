الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام ابنتها داخل عقار

الواقعة
الواقعة

تفحص الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو متداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  يظهر خلاله لحظة اعتداء رجل على إحدى السيدات بالضرب المبرح أمام ابنتها وسط حالة من الخوف الشديد انتابت الطفلة لمشاهدتها الواقعة.

وأفادت تعليقات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الطرفين زوجان بينهما خلافات عائلية ودائما التشاجر.

ويظهر في مقطع فيديو مدته دقيقتان ووثقته كاميرا المراقبة المثبتة في مدخل أحد العقارات، لحظة دخول سيدة وابنتها إلى العقار السكني، ثم تلتفت الطفلة وتبتعد عن والدتها خوفًا من ظهور رجل انقض على السيدة وانهال عليها باللكمات والصفعات على وجهها وأنحاء جسدها، وذلك أمام الطفلة التي وقفت مذهولة من هول الواقعة ولم تتحرك إلا عندما تعرضت والدتها للإغماء والسقوط على الأرض. 

وظهر في مقطع الفيديو المتداول؛ إحدى جارات السيدة وهي تتصدى للرجل وتحتضن المجني عليها التي تنهار من البكاء ثم يغمى عليها أمام العقار ويتجمع حولها الناس لإفاقتها. 

وتتولى الأجهزة الأمنية فحص الفيديو لتحديد هوية أطرافه وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

مواقع التواصل الاجتماعي فحص فيديو اعتداء رجل على إحدى السيدات فيس بوك سيدة وابنتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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«الداخلية» تفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام ابنتها داخل عقار

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